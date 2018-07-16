13:45 16.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чрезвычайная ситуация за рубежом: в МИД рассказали, что делать украинцам

Министерство иностранных дел Украины предоставил для граждан нашей страны список действий в случае попадания в чрезвычайную ситуацию за границей.

Чрезвычайная ситуация за рубежом: в МИД рассказали, что делать украинцам

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД в Facebook.

Как отмечается, в первую очередь гражданам Украины при попадании в чрезвычайную ситуацию стоит сразу обратиться к консулу.

Любое ограничения свободы: арест, заключение предусматривает обращение в посольство или консульство Украины.

Граждане должны сообщить свое имя, причины ареста, кто задержал, место пребывания, о наличии переводчика и адвоката, любые жалобы на действия

Аналогичным образом стоит поступать и в случае стихийного бедствия, аварии или общественных беспорядков.

МИД советует украинцам в подобных случаях обращаться напрямую в ведомство или требовать встречи с консулом. В случае если стало известно о гибели родственника, который является гражданином Украины, необходимо тоже обращаться в консульство.

Также МИД советует пользоваться системой "ДРУГ" (Добровольная регистрация украинских граждан) при поездках за границу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp из Египта во Львов и из Львова в Египет. Так, рейс KUP5314 задерживается с вылетом из Шарм-эль-Шейха до 17:30 (вместо 14:30). Ориентировочное прибытие во Львов - 21:00 (вместо 18:00).


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