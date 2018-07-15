В воскресенье на Донбассе боевики пять раз открывали огонь

К счастью, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центрп штаба Операции объединенных сил, тяжелое вооружение враг не применял.

Боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески.

Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня, - сказано в сообщении.

Напомним, представитель пресс-центра штаба Объединенных сил Николай Бондарчук заявил, что солдаты РФ на востоке Украины увеличили количество беспилотных летательных аппаратов для осуществления разведки наших позиций. Такое заявление он сделал во вермя брифинга в среду, 4 июля. Согласно словам Бондарчука, на протяжении прошлых суток средствами ПВО зафиксировано семь случаев пролета вражеских БПЛА, которые идентифицированы как "Орлан-10" и "Гранат" российского производства.