19:32 15.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганской области непогода обесточила тысячи абонентов

В Луганской области, по состоянию на воскресенье, 15 июля, из-за грозы уже сутки без света остаются три населенных пункта.

В Луганской области непогода обесточила тысячи абонентов

Еще 14 поселков без света - остались частично. Как сообщает пресс-служба "Луганского энергетического объединения", всего в результате непогоды без света остались 1244 потребителей, в том числе 545 абонентов в городе Рубежное.

В то же время ночью ремонтникам удалось восстановить электричество для 6,4 тысяч потребителей в поселках Крымское, Орехово, Новотошковка, Тошковка, Нижнее, Нижнее-1, Грачеве Попаснянского района и 2,3 тысячам потребителей города Северодонецк.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, 14 июля произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. В результате происшествия под землей оказалось почти 90 шахтеров.


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