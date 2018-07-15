В Луганской области непогода обесточила тысячи абонентов

Еще 14 поселков без света - остались частично. Как сообщает пресс-служба "Луганского энергетического объединения", всего в результате непогоды без света остались 1244 потребителей, в том числе 545 абонентов в городе Рубежное.

В то же время ночью ремонтникам удалось восстановить электричество для 6,4 тысяч потребителей в поселках Крымское, Орехово, Новотошковка, Тошковка, Нижнее, Нижнее-1, Грачеве Попаснянского района и 2,3 тысячам потребителей города Северодонецк.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, 14 июля произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. В результате происшествия под землей оказалось почти 90 шахтеров.