В Аргентине появился "курорт-призрак" - ФОТО

Так, курорт принимал двадцать пять тысяч гостей в год. Здесь были возведены отели мирового класса, и на лечебные процедуры все чаще стали приезжать голливудские звезды.

Однако изменение климата привело к тому, что в Вилла-Эпекуен начали постоянно идти дожди. За десять лет норма осадков была превышена в несколько раз. Паводковые воды заполнили озеро до краев, и огромный поток хлынул в город. В течение нескольких часов большая часть курорта была затоплена соленой водой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украину из Анталии вернулись 524 отдыхающих, которые не могли вылететь из-за проблем туроператоров и авиаперевозчиков.