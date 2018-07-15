01:00 15.07.2018 | Общество | Новости
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В Аргентине появился "курорт-призрак" - ФОТО

Знаменитый аргентинский спа-курорт Вилла-Эпекуен, расположенный на соленых озерах недалеко от Буэнос-Айреса, стал "курортом-призраком" из-за капризов природы. Об этом передает Reuters.

В Аргентине появился

Так,  курорт принимал двадцать пять тысяч гостей в год. Здесь были возведены отели мирового класса, и на лечебные процедуры все чаще стали приезжать голливудские звезды. 

Однако изменение климата привело к тому, что в Вилла-Эпекуен начали постоянно идти дожди. За десять лет норма осадков была превышена в несколько раз. Паводковые воды заполнили озеро до краев, и огромный поток хлынул в город. В течение нескольких часов большая часть курорта была затоплена соленой водой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украину из Анталии вернулись 524 отдыхающих, которые не могли вылететь из-за проблем туроператоров и авиаперевозчиков.


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