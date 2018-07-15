02:00 15.07.2018 | Общество | Новости
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Уилл Смит хочет поучиться у Неймара актерскому мастерству

Известный американский актер, продюсер, режиссер, хип-хоп исполнитель Уилл Смит пригласил бразильского форварда Неймара после окончания футбольной карьеры перебироваться к нему в киноиндустрию.

Уилл Смит хочет поучиться у Неймара актерскому мастерству

Об этом передает Р-Спорт.

По его словам, в Бразилии учат играть не только футболу, но и вести себя соответствующе на поле. Так, Смит несколько раз бывал на тренировках Неймара в Бразилии и видел все своими глазами, то бишь полную подготовку сборной к Чемпиона мира-2018.

"Он мой любимый игрок, мое сердце принадлежит бразильцам. Я очень давно работаю актером. Неймар суперактер, поверьте мне", - добавил Смит.

Напомним, что Неймар на текущем Чемпионате мира-2018 забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и отметился частым времяпрепровождения на газоне после нарушения правил на нем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наркоторговцы пытались замаскировать кокаин в упаковку с изображением Неймара.


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