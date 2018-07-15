Уилл Смит хочет поучиться у Неймара актерскому мастерству

Об этом передает Р-Спорт.

По его словам, в Бразилии учат играть не только футболу, но и вести себя соответствующе на поле. Так, Смит несколько раз бывал на тренировках Неймара в Бразилии и видел все своими глазами, то бишь полную подготовку сборной к Чемпиона мира-2018.

"Он мой любимый игрок, мое сердце принадлежит бразильцам. Я очень давно работаю актером. Неймар суперактер, поверьте мне", - добавил Смит.

Напомним, что Неймар на текущем Чемпионате мира-2018 забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи и отметился частым времяпрепровождения на газоне после нарушения правил на нем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наркоторговцы пытались замаскировать кокаин в упаковку с изображением Неймара.