17:45 15.07.2018 | Политика | Новости
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"Свобода. Равенство. Братство" - как в Париже отметили день взятия Бастилии - ФОТО

В Париже в субботу прошел грандиозный военный парад в честь легендарного дня взятия Бастилии 14 июля 1789 года. Об этом передает The Guardian.

Сообщается, что президент страны Эммануель Макрон лично открывал военный парад. Он проехал по проспекту Елисейских полей на машине с открытой крышей, и поздравил толпу, махал национальным триколором.

Для охраны правопорядка французское правительство развернуло на улицах городов Франции 110 000 полицейских и жандармов, 44 000 пожарных и 143 подразделения мобильных войск.

Исторический контекст этого мероприятия отмечается с 1880 года. Бастилия, ставшая местом заключения государственных преступников, была взята 14 июля 1789 года. Празднование традиционно проходит на Елисейских полях в Париже.

Как сообщалось в "УРА-Информ",недавно в столице Франции Париже правоохранители задержали двух работников мусоровоза, которые похитили транспортное средство для его разгрузки в штаб-квартире партии лидера страны Эммануэля Макрона. 


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