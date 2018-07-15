"Свобода. Равенство. Братство" - как в Париже отметили день взятия Бастилии - ФОТО

Сообщается, что президент страны Эммануель Макрон лично открывал военный парад. Он проехал по проспекту Елисейских полей на машине с открытой крышей, и поздравил толпу, махал национальным триколором.

Для охраны правопорядка французское правительство развернуло на улицах городов Франции 110 000 полицейских и жандармов, 44 000 пожарных и 143 подразделения мобильных войск.

Исторический контекст этого мероприятия отмечается с 1880 года. Бастилия, ставшая местом заключения государственных преступников, была взята 14 июля 1789 года. Празднование традиционно проходит на Елисейских полях в Париже.

Как сообщалось в "УРА-Информ",недавно в столице Франции Париже правоохранители задержали двух работников мусоровоза, которые похитили транспортное средство для его разгрузки в штаб-квартире партии лидера страны Эммануэля Макрона.