"Слава Украине" - Домагой Вида вновь ошарашил интернет-пользователей новым видео

Журналист BBC Ричард Конвей написал на своей странице в Twitter следующий отрезок публикации письма ФИФА: "После тщательного анализа второго видео с участием игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, которое появилось в СМИ... глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было".

Напомним, что после победы над сборной России Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где Домагой кричал "Слава Украине!", за что в адрес игроков последовали несправедливые футбольные санкции, которые вскоре были отменены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ФИФА не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его политические высказывания после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.