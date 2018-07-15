07:00 15.07.2018 | Общество | Новости
100198841:roman

"Слава Украине" - Домагой Вида вновь ошарашил интернет-пользователей новым видео

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида снял повторное видео, где он кричит проукраинские лозунги. Об этом передает пресс-служба ФИФА.

Журналист BBC Ричард Конвей написал на своей странице в Twitter следующий отрезок публикации письма ФИФА: "После тщательного анализа второго видео с участием игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, которое появилось в СМИ... глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было".

Напомним, что после победы над сборной России Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где Домагой кричал "Слава Украине!", за что в адрес игроков последовали несправедливые футбольные санкции, которые вскоре были отменены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ФИФА не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его политические высказывания после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России. 


Поделиться
Читайте также:

  • Международная федерация футбола попросит собственную съемочную группу и национальных телевещателей реже показывать в кадре привлекательных болельщиц во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. 

  • ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии – менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта – по итогам инцидента, случившегося в концовке матча ЧМ-2018 против Швеции.

  • Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов и физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Юнисон".
 
В Киеве ликвидировали огромную порно-студию - ФОТО Греция передала Франции самого опасного хакера в Европе На Харьковщине задержали координатора группы "секс-туристок" Иван Ракитич предложил своей жене интересное пари
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив