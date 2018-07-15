09:35 15.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня ожидаются дожди

Сегодня, 16 июля на территории всех областей Украины будет тепло, температура воздуха поднимется до плюс 27-29 градусов выше нуля. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня ожидаются дожди

На запале Украины - в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях ночью температура поднимается до 12-18, а днем 21-23 со знаком плюс. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях без осадков, дневная температура воздуха остановится на отметке 20-22 градусов тепла. 

На юге Украины - в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, а также в Крыму, все же доминировать сухая и жаркая погода

Утром небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем начнется дождь c грозой, которому вечером на смену придет дождь. День будет облачным, несмотря на ясную ночь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину пришло "золотое" лето.


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