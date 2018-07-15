Прогноз погоды в Украине: в столице сегодня ожидаются дожди

Сегодня, 16 июля на территории всех областей Украины будет тепло, температура воздуха поднимется до плюс 27-29 градусов выше нуля. Об этом передает Украинский гидрометцентр.
На запале Украины - в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях ночью температура поднимается до 12-18, а днем 21-23 со знаком плюс.
В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях без осадков, дневная температура воздуха остановится на отметке 20-22 градусов тепла.
На юге Украины - в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, а также в Крыму, все же доминировать сухая и жаркая погода.
Утром небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем начнется дождь c грозой, которому вечером на смену придет дождь. День будет облачным, несмотря на ясную ночь.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украину пришло "золотое" лето.