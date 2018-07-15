Мир попрощался с знаменитой женой джазового исполнителя - Нэнси Синатрой

Биография Нэнси начались в эпоху Великой депрессии, когда она впервые стала интересоваться джазовой музыкой и встретила Фрэнка. Нэнси Барбато и Фрэнк Синатра женились в 1939 году и имели троих детей. Их брак закончился в 1950-х годах после того, как стало известно о романе певца с актрисой Авой Гарднер. Спустя несколько дней после того, как певец и Нэнси подписали документы о разводе, Фрэнк Синатра женился на Гарднер.

Стоит отметить, что в совместном браке у них родились трое детей — Нэнси Синатра, ставшая известной певицей, Фрэнк Синатра-младший и Тина Синатра.

"Моя мать умерла сегодня вечером в возрасте 101 года. Она была благословением и светом моей жизни. Храни тебя бог, мамочка. Спасибо тебе за всё", - написала пожилая дочь Нэнси.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в возрасте 87 лет умер Торвальд Столтенберг, отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.