00:00 15.07.2018 | Общество | Новости
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Мир попрощался с знаменитой женой джазового исполнителя - Нэнси Синатрой

Мир почтил минутой молчания первую жену легендарного певца Фрэнк Синатра - Нэнси Синатру. Об этом передает CNN.

Мир попрощался с знаменитой женой джазового исполнителя - Нэнси Синатрой

Биография Нэнси начались в эпоху Великой депрессии, когда она впервые стала интересоваться джазовой музыкой и встретила Фрэнка. Нэнси Барбато и Фрэнк Синатра женились в 1939 году и имели троих детей. Их брак закончился в 1950-х годах после того, как стало известно о романе певца с актрисой Авой Гарднер. Спустя несколько дней после того, как певец и Нэнси подписали документы о разводе, Фрэнк Синатра женился на Гарднер.

Стоит отметить, что в совместном браке у них родились трое детей — Нэнси Синатра, ставшая известной певицей, Фрэнк Синатра-младший и Тина Синатра.

"Моя мать умерла сегодня вечером в возрасте 101 года. Она была благословением и светом моей жизни. Храни тебя бог, мамочка. Спасибо тебе за всё", - написала пожилая дочь Нэнси.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в возрасте 87 лет умер Торвальд Столтенберг, отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. 


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