Киевляне не верят: Кличко попытался обьяснить причину поднятия цен на проезд в общественном транспорте

По его словам, повышения проезда в транспорте Киеву не избежать в период кризиса в транспортной сфере. Ежегодно из столичного бюджета выделяется 1 миллиард 800 миллионов гривен. За последние годы на эти деньги закупили 100 автобусов, 103 троллейбуса, 45 трамваев.

"Для пенсионеров, школьников, инвалидов, участников боевых действий и других льготных категорий граждан проезд в коммунальном общественном транспорте столицы останется бесплатным", - резюмирует Кличко.

Однако, Кличко забыл упомянуть, что из-за долга почти в 2 млрд гривен компании "Украрослизинг", Киев не смог рассчитаться собственными средствами и потому решил "раскуркулить" киевлян.

Как сообщалось в "УРА-Информ",киевляне негодуют из-за двукратного повышения проезда в общественном транспорте. При покупке проездного на 4 вида транспорта стоимость одной поездки составит примерно 6,17 гривен.