Киев начал подготовку к годовщине крещения Киевской Руси - ФОТО

Так, коммунальщики Соломенского района создали цветочную композицию к 1030-летию крещения Киевской Руси. Размещена она на склоне возле станции метро "Берестейская". Для установки панно были использованы 12 видов цветов. В годовщину крещения Киевской Руси в столице планируется провести три крестных хода.

Молебен начнется в 13:00, а по его завершению состоится торжественный Великий крестный ход от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре, где начнется торжественное всенощное бдение. Святыни, мощи и чудотворные иконы будут круглосуточно доступны в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сотрудники коммунальных служб и благоустройства города Киева начнут принимать ответные меры для физичесикх и юридических лиц, оставляющих свой мусор в неположенных для этого местах.