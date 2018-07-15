12:44 15.07.2018 | Общество | Новости
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Италия отказалась принимать африканских беженцев

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте просит европейские страны помочь с распределением африканских беженцев по лагерям. Об этом передает Reuters.

Италия отказалась принимать африканских беженцев

Сообщается, что итальянский премьер лично написал письмо главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску и другим европейским лидерам с просьбой помочь разместить 450 африканских беженцев. 

Конте еще раз напомнил европейским главам, что мигрантский кризис в Северной Африке так и остался нерешенным. Он попросил пересмотреть правила общего доступа к частным лодкам, спасающим мигрантов, усилению Фронтекса и переговорам с Организацией Объединенных Наций о центрах просителей убежища за пределами Европы.

Ранее итальянское судно подобрало в море 100 африканских беженцев, но отказалось высаживать их на берегах Италии.

Как сообщалось в "УРА-Информ",правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия.


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