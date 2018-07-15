Италия отказалась принимать африканских беженцев

Сообщается, что итальянский премьер лично написал письмо главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску и другим европейским лидерам с просьбой помочь разместить 450 африканских беженцев.

Конте еще раз напомнил европейским главам, что мигрантский кризис в Северной Африке так и остался нерешенным. Он попросил пересмотреть правила общего доступа к частным лодкам, спасающим мигрантов, усилению Фронтекса и переговорам с Организацией Объединенных Наций о центрах просителей убежища за пределами Европы.

Ранее итальянское судно подобрало в море 100 африканских беженцев, но отказалось высаживать их на берегах Италии.

Как сообщалось в "УРА-Информ",правительство Италии выдало запрет на помощь судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия.