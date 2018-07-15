Греция передала Франции самого опасного хакера в Европе

Сообщается, что суд в городе Салоники принял решение выдать Франции подозреваемого в мошенничестве с биткойнами 38-летнего Александра Винника. Мужчину подозревают в махинациях с виртуальной валютой и отмывании крупной суммы денег в череде европейских банков. По наименьшим догадкам, в "свои карманы" ему удалось положить около 100 млн долларов.

Напомним, что Верховный суд Греции уже одобрил выдачу Винника в США. Его обвиняют в отмывании миллиардов долларов благодаря использованию биткойнов. Окончательное решение должен принять министр юстиции Греции, который будет изучать все три уголовных производства из Франции, США и России.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно львовский отдел киберполиции разоблачил 17-летнего хакера в создании и распространении компьютерного вируса-шифровальщика.