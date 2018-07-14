В Украину пришло "золотое" лето

На Правобережье: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской областях ночью температура поднимается до 10-15, а днем 18-23 со знаком плюс.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях без осадков, дневная температура воздуха будет колебаться на отметке в 20-22 градуса тепла.

На востоке температурный показатель составит 12-16 градусов с плюсом, местами пройдут дожди, ближе к ночи возможно похолодание.

На юге Украины - в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, а также в Крыму, все же доминировать сухая солнечная воздушная масса.

В Киеве сегодня с утра будет безоблачно, но ожидается пасмурный вечер, возможны осадки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение ближайших пяти дней погода в Украине окончательно испортится. По всей территории Украины прогнозируют грозовые дожди. Похолодание на 3-4 градуса придет и на юго-восточные территории Украины.