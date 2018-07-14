11:21 14.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы все чаще погибают в пожарах в состоянии алкогольного опьянения

С начала 2018 года в Украине на пожарах погибли 997 человек. Об этом передает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Украинцы все чаще погибают в пожарах в состоянии алкогольного опьянения

Таким образом, спустя 6 месяцев в стране произошло 41 тыс. 97 пожаров. Из них в жилом секторе 16 035, в производственной сфере 1 156 пожаров, в транспорте - 1 980 пожаров. Сотрудниками ГСЧС за указанный период были спасены почти 1200 человек, около 1000 выжить не удалось. Приблизительные убытки от стихии составляют более 4,1 млн гривен.

В течении всех выходных в стране будет сохраняться высокая пожарная опасность. Согласно прогнозу синоптиков, такая пожароопасность 5 класса сохранится в указанный период в большинстве районов южных и восточных областей Украины. В Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях рекомендуется придерживаться элементарным правилам поведения с огнем на открытой местности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в последнюю неделю июня в Украине в пожарах погибло 11 граждан.


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