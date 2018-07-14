10:22 14.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украиной "гуляет" вирус дифтерии - ФОТО

В Украине на сегодняшний день зафиксировали 4 случая заболеваемости дифтерией. Об этом передает пресс-служба Минздрава. 

Украиной

Сообщается, что заболеваемость была обнаружена в одном из поселков на Черниговщине. В Центральную районную больницу Нежинского района с отеком шеи и подозрением на дифтерию поступил 11-летний мальчик, он находится в реанимации.

Лично по указанию Уляны Супрун в поселок направится команда эпидемиологов, которая оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры. 

Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объявила о начале действия программы бесплатной вакцинации от кори взрослых, относящихся к группам риска. 


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