Украиной "гуляет" вирус дифтерии - ФОТО

Сообщается, что заболеваемость была обнаружена в одном из поселков на Черниговщине. В Центральную районную больницу Нежинского района с отеком шеи и подозрением на дифтерию поступил 11-летний мальчик, он находится в реанимации.

Лично по указанию Уляны Супрун в поселок направится команда эпидемиологов, которая оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры.

Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объявила о начале действия программы бесплатной вакцинации от кори взрослых, относящихся к группам риска.