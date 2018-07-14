Не мужчинами едиными: стало известно точное количество полисвумэн в Украине- ФОТО

На сегодняшний день в системе Министерства внутренних Украины работает более 50 тысяч женщин. Самых выдающихся и результативных министр наградил почетными грамотами, а на министерском уровне назначил внеочередное повышение.

"Например, 30-40 процентов тех, кто вступает в ряды Национальной полиции - представительницы прекрасного пола", - добавил глава МВД.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла производство в отношении фигурантов так называемого "дела рюкзаков" Александра Авакова и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря. При этом, в Антикоррупционного бюро считают это решение непонятным и непоследовательным. Ведь производство против Александра Авакова и Чеботаря было закрыто на следующий день после того, как прокурор возобновил досудебное расследование по "делу рюкзаков", подчеркнули в бюро.