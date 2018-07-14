02:00 14.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Не мужчинами едиными: стало известно точное количество полисвумэн в Украине- ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал точную цифры женщин, которые трудятся на благо защиты внутреннего порядка страны. Об этом переадет пресс-служба ведомства. 

Не мужчинами едиными: стало известно точное количество полисвумэн в Украине- ФОТО

На сегодняшний день в системе Министерства внутренних Украины работает более 50 тысяч женщин. Самых выдающихся и результативных министр наградил почетными грамотами, а на министерском уровне назначил внеочередное повышение. 

"Например, 30-40 процентов тех, кто вступает в ряды Национальной полиции - представительницы прекрасного пола", - добавил глава МВД

Как сообщалось в "УРА-Информ", специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла производство в отношении фигурантов так называемого "дела рюкзаков" Александра Авакова и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря. При этом, в Антикоррупционного бюро считают это решение непонятным и непоследовательным. Ведь производство против Александра Авакова  и Чеботаря было закрыто на следующий день после того, как прокурор возобновил досудебное расследование по "делу рюкзаков", подчеркнули в бюро. 


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