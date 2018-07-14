07:00 14.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На летние каникулы "Укрзализныця" запустит дополнительные поезда

КП "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 233/234 Киев - Одесса до конца августа. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

На летние каникулы

Таким образом, из столицы в Одессу поезд будет курсировать 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля и 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 и 31 августа. Из столицы поезд будет отправляться в 8:03 и прибывать в Одессу в 18:12. Обратно будет отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43.

Кроме того, на официальном сайте ведомства предупредили пользователей о том, что на железнодорожных станциях в Казатине, Виннице, Жмеринке и Подольскую поезда будут проходить дополнительную техническую проверку. 

"В целом в графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу", - говорится в официальном уведомлении "Укрзализныци".

Как сообщалось в "УРА-Информ", С начала 2018 года компания Укрзализныця перевезла 187 тыс. Пассажиров из Украины в страны Европейского союза, тем самым удвоив перевозки в направлении Европы. 


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