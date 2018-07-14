McDonald's больше не будут продавать салаты

Сообщается, что из-за заражения местных жителей циклоспорозом руководство ресторанов вынуждено отказаться от подачи салатов в 14 штатах. В результате отравления пострадало 90 человек в Иллинойсе, 15 в Айове и еще 10 в Новой Англии. Продаж бургеров и напитков ограничения не коснуться.

Запрет на продажу салатов будет действовать в Висконсине, Кентукки, Миннесоте, Мичигане, Монтане, Небраске, Огайо и др. Руководство McDonald’s утверждает , что продолжает сотрудничать с властями, расследующими случаи отравления, и намерена в ближайшее время сменить поставщика салатов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве компания МакДональдз Юкрейн Лтд., занимающаяся развитием в Украине сети ресторанов быстрого питания McDonald's, известной в США, планирует в 2018 году оформить в новых ресторанах функцию подачи персоналом заказа к столику.