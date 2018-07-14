15:45 14.07.2018 | Общество | Новости
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Йенс Столтенберг лишился своего отца

Сегодня утром в возрасте 87 лет умер Торвальд Столтенберг, отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом передает пресс-служба Лейбористской партии Норвегии.

Йенс Столтенберг лишился своего отца

О его смерти общественности сообщил глава партии Йонас Гара Стере. "Торвальд никогда не сдавался и ставил людей на первое место", - в своих заключительных словах сказал Стере.

Столтенберг с 1979 по 1981 год занимал пост главы Министра обороны Норвегии, а с 1987 по 1989 был министром иностранных дел. Еще один год он работал постпредом страны в ООН, после чего вернулся на должность главы МИД. Своего сны - Йенса, текущего главы НАТО, он с самого детства готовил к политической карьера. 

"Отце всегда хотел, чтобы я добился большего результата, чем он, и он это признал еще при жизни", - с горечью говорит Йенс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", североатлантический альянс как и раньше осуждает аннексию Крыма Россией и вмешательство РФ во внутренние дела других государств, но это, по мнению генерального секретаря НАТО Енса Столтенберга, не повод изолировать Россию.


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