За полгода украинцы купили почти 3,6 тысяч электрокаров

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в течение шести месяцев граждане нашей страны купили около 3,5 тыс. электромобилей.
Об этом украинский министр сообщил на своей страничке в Facebook.
Так, в своем посте Омелян написал, что за первое полугодие украинцы приобрели 3596 электромобилей в то время, как всего за прошлый год было куплено 2532 электрокаров.
Согласно информации министерства, в среднем в стране 20 человек ежедневно пересаживаются на электрокары.
Кстати, всего в Украине зарегистрировано более 7 тысяч электромобилей.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", электрозаправки от UGV - уникальная возможность влиться в набирающее популярность движение "зеленых авто". Компания предлагает автоматизированные системы "под ключ", с установкой и управлением которых не возникнет проблем.