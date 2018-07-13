За полгода украинцы купили почти 3,6 тысяч электрокаров

Об этом украинский министр сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Омелян написал, что за первое полугодие украинцы приобрели 3596 электромобилей в то время, как всего за прошлый год было куплено 2532 электрокаров.

Согласно информации министерства, в среднем в стране 20 человек ежедневно пересаживаются на электрокары.

Кстати, всего в Украине зарегистрировано более 7 тысяч электромобилей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", электрозаправки от UGV - уникальная возможность влиться в набирающее популярность движение "зеленых авто". Компания предлагает автоматизированные системы "под ключ", с установкой и управлением которых не возникнет проблем.