16:58 13.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198782:labazovych

За полгода украинцы купили почти 3,6 тысяч электрокаров

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в течение шести месяцев граждане нашей страны купили около 3,5 тыс. электромобилей. 

За полгода украинцы купили почти 3,6 тысяч электрокаров

Об этом украинский министр сообщил на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте Омелян написал, что за первое полугодие украинцы приобрели 3596 электромобилей в то время, как всего за прошлый год было куплено 2532 электрокаров.

Согласно информации министерства, в среднем в стране 20 человек ежедневно пересаживаются на электрокары. 

Кстати, всего в Украине зарегистрировано более 7 тысяч электромобилей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", электрозаправки от UGV - уникальная возможность влиться в набирающее популярность движение "зеленых авто". Компания предлагает автоматизированные системы "под ключ", с установкой и управлением которых не возникнет проблем.


Поделиться
Читайте также:
 
Украине прогнозируют дефолт без кредита МВФ В течение трех лет построят метро на Виноградарь В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой На границе задержали "евробляхеров" с фальшивыми документами
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив