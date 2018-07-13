Снуп Дог поставил "большой куш" на победу сборной Хорватии

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Теперь, кроме любимых рэпером баскетболистов "Лос-Анджелес Лейкерс" добавились футболисты и сборной Хорватии. Дог решил одеть футболку команды сразу после поединка 1/2 финала Мундиаля против Англии в которой победителями вышли хорваты. Также Снуп решил сделать ставку на победу "клетчатых", но вот о каких суммах идет речь решил умолчать.

Напомним, что игрок хорватской сборной Огнен Вукоевич после победы в 1/4 финала ЧМ записали видео, где проскандировали: "Слава Украине". Однако в ФИФА такой поступок футболиста резко раскритиковали: ему объявили штраф и отчислили из сборной Хорватии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", матч Хорватия-Англия побил рекорд на украинском телевидении.