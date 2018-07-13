00:00 13.07.2018 | Общество | Новости
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Снуп Дог поставил "большой куш" на победу сборной Хорватии

Известный 46-летний американский рэпер, актер и продюсер Снуп Дог решил сделать "небольшую" ставку накануне финала Чемпионата мира-2018, на котором встретятся сборные Франции и Хорватии.

Снуп Дог поставил

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Теперь, кроме любимых рэпером баскетболистов "Лос-Анджелес Лейкерс" добавились футболисты и сборной Хорватии. Дог решил одеть футболку команды сразу после поединка 1/2 финала Мундиаля против Англии в которой победителями вышли хорваты. Также Снуп решил сделать ставку на победу "клетчатых", но вот о каких суммах идет речь решил умолчать.

Напомним, что игрок хорватской сборной Огнен Вукоевич после победы в 1/4 финала ЧМ записали видео, где проскандировали: "Слава Украине". Однако в ФИФА такой поступок футболиста резко раскритиковали: ему объявили штраф и отчислили из сборной Хорватии. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", матч Хорватия-Англия побил рекорд на украинском телевидении.


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