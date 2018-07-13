Права человека в эпоху Трампа

Недавно прошедшие парламентские выборы в Италии прекрасно продемонстрировали возвращение угрозы популизма. Сейчас в среде политических лидеров стало модным с особым усердием и мужеством отстаивать права человека в определенных областях, перенимая популистскую риторику на свою сторону.

Большинство правительств стран Западной Европы вынуждены были пересмотреть свои подходы реализации внутренней политики из-за того, что популистское движение превратилось в общую тенденцию. Начиная с США, где президент лично участвует в ущемлении прав человека, до поглощённого процессом Brexit Соединенного Королевства, оба традиционно правовых государства стали демонстрировать бездействие в сфере защиты прав человека. Между тем, Германия, Франция, а также их европейские партнеры остались «один на один» с расистскими и ксенофобскими политическими силами, с вызовами которых им не всегда удавалось справляться.

То факт, что государственное руководство стало приуменьшило свою роль в отстаивании прав человека, дало возможность жестоким политическим лидерам и их сторонникам заявить о себе миру. Массовые зверства и безнаказанность их исполнителей, которые распространились в Сирии, Мьянме и Южном Судане стали темой для спекуляций авторитарных лидеров. Российский президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подхватили эту "волну" и с особым усердием притупили к борьбе с "прозападным" инакомыслием. В свою очередь, принц Саудовской Аравии, умело подыгрывая на страхах Запада усиления влияния ядерного Ирана в регионе, сумел сплотить коалицию арабских государств, которые косвенно принимают участие в бомбардировках мирного населения в Йемене, в следствии чего государство оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

Филиппины на сегодняшний день также столкнулись с наиболее беспощадным и бесстыдным случаем авторитарного руководства. Президент страны Родриго Дутерте лично "поощряет" убийства подозреваемых наркоторговцев полицейскими на месте, что по приблизительным подсчетам, уже привело к 12 тыс жертвам. Подавляющее большинство убитых это нищие юноши из трущоб или фавел. Примечательно, что Дональд Трамп во время встречи с Дутерте был восхищен политикой президента и его сильным качеством государственного лидера.

Реальные случаи нарушений прав человека остаются незамеченными на волне популизма, прокатившегося по всему миру. Процессы глобализации, автоматизации и технологизации лишь стали причиной экономической миграции и усиливающегося материального неравенства. Демагоги стали использовать эти проблемы, также угрозу мнимой террористической опасности, намеренно разжигая в обществе национализм и исламифобию. В результате происходит процесс обесценивания таких базовых понятий права человека как инклюзия, толерантность и взаимное уважение. Но, несмотря на это, откровенные популисты, вроде Трампа, со своей расистской риторикой, продолжают наслаждаться от дискредитации вышеуказанных ценностей. Взывая к собственной интерпретации желаемого порядка, популисты только и ищут повода, чтобы очернить демократические порядок, избираемое правительство, ограниченное правовыми нормами и "буквой закона", а также волю большинства.

Ответная реакция на их вызовы со стороны законного правительства как раз подтверждает наплевательское к их правам, и на этой почве популисты очень часто спекулируют. Это четко показывает, что существующее правовое поле может оказаться под угрозой, если мы позволим правительствам решать, кого судить по закону, а кого нет. Готовность лидеров демократических сил принять этот вызов оказалась неустойчивой. Год назад, когда "ветер перемен" сулил удачи популистам почти везде, лишь немногие осмелились выразить свою позицию.

Франции удалось пережить этот поворотный момент. На протяжении своей избирательной кампании Эммануель Макрон открыто выступал в роли поборника за демократические права и принципы, твердо отвергая все тезисы Национального фронта Ле Пен, призывающие к исламо\ и мигрантофобии. Его триумф на президентских выборах, а также уверенная победа его партии на парламентских выборах показала, что французские избиратели в подавляющем большинстве отказываются поддерживать политику раскола Национального фронта. Сейчас же главным заданием для Макрона является подтверждение его предвыборных слов на деле, особенно когда экономическая и террористическая ситуации в стране остаются напряженными.

В США, не в последнюю очередь, Дональд Трамп сел в президентское кресло благодаря разжиганию ненависти в отношении мексиканских мигрантов, мусульманских беженцев и других расовых и этнических меньшинств, не говоря уже о его откровенном женоненавистничестве. В победе Трампа за границей увидели подтверждение опасений ограничения прав человека для гражданских групп, журналистов, адвокатов, судей, представителей общества, а порой и избираемых членов партии президента. Трамп продолжает регрессировать, но ответная реакция сообщества лимитирует вред его усилий, в первую очередь это касается мусульман, ищущих приюта в США, системы здравоохранения для американцев, увольнений военных с противоположной ориентацией, и отказ от защиты детей, незаконно попавших в США.

В печати стремительно разлетелась новость о том, что впервые за последние десять лет в немецкий парламент попали представители праворадикальной политической силы – Альтернатива для Германии. Такой поворот событий ослабил и без того порадевшую коалицию, усложнив задачу для канцлера Ангелы Меркель и ХДС в формировании новой коалиции. Это заставляет Меркель быть более политически эффективной, временно позабыв о конфронтации с крайне "правыми", дабы не нарушать деловой распорядок в правительстве. Страны Центральной Европы стали той плодородной почвой, где правые и националисты, а также определенные политические лидеры спекулируют на теме "мигрантской угрозы", подрывая порядок и стабильность внутри государства. Но и здесь есть те, кто готов противостоять им. Массовые акции протеста и угроза введения санкций заставили Польшу "подрезать" законодательство новой судебной реформы, ограничивающую независимость судей. Общество также воспрепятствовало планам Венгрии закрыть Центральноевропейский университет, который выступает неким "бастионом" независимой мысли и находится в откровенной оппозиции антилиберальной и антидемократической позиции текущего премьер-министра страны Виктора Орбана.

Однако, ни одна из этих форм борьбы не гарантирует полного успеха от популистской деятельности. Никто из официальных властей не имеет значительного преимущества, чтобы усилить государственные механизмы. Однако, это является показателем того, что борьба продолжается, и что люди не будут тихо отсиживаться, пока властители будут нападать на их естественные права и свободы.

Из этого всего нужно извлечь один единственный урок – даже вопреки сдерживающих факторов, можно добиться успеха в борьбе за права человека. Популисты зачастую предлагают "простые рецепты" решения сложных вопросов, но сознательная общественность в целом убеждена, что необходимо отвергать лидеров, стремящихся сделать кого-то козлом отпущения, подрывая существующий порядок и стабильность. Все, что нам нужно – это сплотиться, а не капитулировать.

По материалам Кеннет Рот, Foreign Policy, April 2018 p. 6-7