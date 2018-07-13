Порошенко попросил Трампа и Макрона "заступиться" за Сенцова

Об этом в ходе брифинга на полях саммита НАТО заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, одной из ключевых задач для украинской стороны на текущем саммите была защита удерживаемых в России украинских политзаключенных. Президенту удалось провести двухсторонние переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Макроном.

Все три лидера яростно выступили в защиту украинских узников, а Трамп и Макрон пообещали поднять этот вопрос на встрече с Путиным в Хельсинки.

"И вопрос заложников будет поднят и, надеюсь, он будет поднят в понедельник в Хельсинки", - подытожил Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в центре Киева отметят день рождения Сенцова.