Помогут ли фокусы с цифрами от факира Сытника и его циркачей из НАБУ побороть коррупцию в Украине?

Это редкость, ведь после скандала с незаконно установленной детективами НАБУ прослушкой в его кабинете, Холодницкого не так часто можно услышать публично.

"Если идет топ-коррупция по министрам или депутатам, то это должен делать НАБУ и САП. И мы это делаем. И не должны ждать, что кто-то за нас это сделает. А потом, если мы это не сможем, то, конечно, в соблюдении требований подследственности могут и другие органы помогать", - заявил он, рассказывая о подследственности и результатах работы новых антикоррупционных органов.

Также руководитель САП привел интересную статистику.

"Мы сделали статистику по судьям. Так, из 34 подозрений, которые я подписал лично 34-м судьям за этот период работы, 20 – по материалам Службы безопасности Украины, 12 материалов - это был департамент защиты экономики, бывший ОБХСС. То есть без них были бы еще меньшие результаты. И мы понимаем, что эти органы сыграли роль, необходимую для установления новых органов. И они эту роль сыграли. И это тоже надо понимать и надо признавать, а не критиковать постоянно, что кто-то хороший, а кто-то плохой", - рассказал он.

Эти цифры были сопоставлены с данными, которые подало Национальное антикоррупционное бюро Украины в ответе на письмо №04-204 / 25427 от 27.06.2018 года на запрос общественных активистов о результатах работы НАБУ в сфере борьбы с коррупцией в украинских судах. В частности, НАБУ утверждает, что "детективами НАБУ привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления в сфере служебной деятельности 36 профессиональных судей. Из указанных уголовных производств 7 реализовано наработками НАБУ, 17 - по материалам Службы безопасности Украины, 12 - по материалам Национальной полиции Украины".

Как видим, данные предоставленные САП и НАБУ различаются между собой.

Получается, что либо детективы НАБУ завышают собственные показатели, либо прокуроры САП их занижают. Потому что со слов Холодницкого, получается, что за 3 года работы детективы НАБУ самостоятельно разоблачили только двух судей-коррупционеров. А по версии НАБУ, они выявили целых семь коррупционеров в судейских мантиях.

Так кто же из них прав?

Для установления истины по делу мы решили поискать третий независимый источник и нашли его.

14 июня 2018 года в Киеве состоялась очередная дискуссионная панель в рамках V встречи парламентско-общественной платформы - проекта, который основан Консультативной миссией Европейского союза в Украине. Одним из самых резонансных стало выступление Первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (Главк "К" СБУ) Павла Демчины.

Он сообщил о том, что "за три года 20 судей задержаны по материалам СБУ. Эти дела расследуются, по 4 лицам уже есть приговоры. По статистике же НАБУ, они задержали 36 судей. Но из них 20 фактов получения взятки обнаружены СБУ, 14 судей-взяточников выявлены по материалам Департамента защиты экономики Нацполиции, и только 2 человека из судейского корпуса обнаружены по материалам расследования НАБУ".

Цифры, которые предоставляют руководитель САП Назар Холодницкий и руководитель ГУ "К" Павел Демчина совпадают, в отличие от данных, которые пытаются выдать за статистику собственных достижений представители НАБУ.

Возникает логичный вопрос: зачем украинскому обществу такой орган как НАБУ, который обходится украинским налогоплательщикам в сотни миллионов гривен ежегодно, но не может похвастаться результатами своей работы в борьбе с коррупцией, для чего он собственно и был создан?

Мало того, директор НАБУ Артем Сытник и другие представители НАБУ, как вот подписант письма-ответа НАБУ от 27 июня, руководитель главного подразделения детективов А.Калужинский, сознательно манипулируют цифрами, приумножая собственные достижения за счет показателей других правоохранительных органов. Только непонятно, на что они в таком случае надеются?

Неужели на то, что общественные активисты, западные эксперты и представители других правоохранительных органов не смогут сопоставить реальные цифры с теми, которые подает НАБУ? После такого анализа становится ясно, что директора НАБУ Артема Ситника ждет очень непростой аудит, последствия которого могут стать для него роковыми.

Мы же убеждены, что цель Украины - присоединение к НАТО - должна соответствовать умению преодолеть коррупцию внутри страны, которая сегодня, бесспорно, угрожает национальной безопасности Украины. Специалисты, способные осилить это в Украине, пока есть. И так случилось, что кто-то из них работает в Службе безопасности Украины, кто-то - в Национальной полиции или органах прокуратуры. Надеемся, что такие специалисты также есть и в НАБУ.

Но, в отличие от последних, остальные молча делают свою работу, не выставляя ее напоказ, и не пытаются все лавры борьбы с коррупцией присвоить себе, сознательно манипулируя мнением населения и западных экспертов.

В конце еще раз напомним слова руководителя САП Назара Холодницкого, процитированные в начале: "И мы понимаем, что эти органы сыграли роль, необходимую для установления новых органов. И они эту роль сыграли. И это тоже надо понимать и надо признавать, а не критиковать постоянно, что кто-то хороший, а кто плохой".

Это означает, что борьба с коррупцией и победа над ней станет возможной только тогда, когда НАБУ, Генеральная прокуратура Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура, СБУ и Национальная полиция будут преданно работать на результат, а не заниматься критикой других и поиском виновных в собственной некомпетентности.

Источник: comments.ua