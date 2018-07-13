14:11 13.07.2018 | Общество | Новости
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Пользователи Facebook пережили масштабный сбой

В социальной сети Facebook 13 июля произошел масштабный сбой.

Пользователи Facebook пережили масштабный сбой

Об этом сообщает Downdetector, сервис, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сбои в работе мессенджера начались около 10:00 утра по киевскому времени и достигли своего пика в 11:00. Больше всего пользователей (41%) жалуются на проблемы со входом в свой аккаунт, каждый третий (32%) сообщает о проблемах с получением сообщений, еще 26% не могут подключиться к мессенджеру.

Больше всего сложностей с работой мессенджера испытывают жители Польши, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландов, Филиппин.

Проблемы наблюдаются и у пользователей из Германии, Дании, Норвегии, Венгрии, Хорватии, Индии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Румынии, Греции, Кипра, Грузии и США.

В Украине некоторые проблемы с Facebook есть только в столице.


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