Появились завораживающие фото солнечного затмения в пятницу 13-го - ФОТО

В следующий раз в пятницу 13-го затмение можно будет увидеть в 2080 году.

Лучшая видимость явления наблюдалась в 5:00 по киевскому времени над открытыми водами Индийского и Тихого океанов, в области между Антарктидой и Австралией.

Среди ученых принялись шутить, что затмение произошло для пингвинов, поскольку именно над их колониями можно было наблюдать, как Луна на 22 процента закрыла солнечный диск.

Заметить солнечное затмение также можно было в Австралии, Новой Зеландии и Тасмании. Однако там были закрыты лишь от 3 до 10 процентов солнечного диска.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известно, что данное затмение особенно редкое, ведь случится в пятницу 13-го числа, а эта дата давно уже считается в популярной культуре предвестником неудач.