10:51 13.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ООН направила на Донбасс гуманитарную помощь

Организация объединенных наций сегодня 13 июля, направила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 13 грузовиков гуманитарной помощи.

ООН направила на Донбасс гуманитарную помощь

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что грузовые автомобили ООН прошли через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое Волновахского района Донецкой области. Так, жителям Донбасса направили 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от ООН. Всего оформлено груз общей массой 167,4 тонны, - уточнили в ведомстве.

К слову, за прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения в Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине продолжается обсуждение возможности получения нового пакета макрофинансовой помощи на один млрд евро, который напрямую связан с программой сотрудничества МВФ. Власти нашей страны вряд ли согласятся с одним из основных требований МВФ о повышении тарифов на газ для населения.


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