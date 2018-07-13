ООН направила на Донбасс гуманитарную помощь

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что грузовые автомобили ООН прошли через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое Волновахского района Донецкой области. Так, жителям Донбасса направили 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от ООН. Всего оформлено груз общей массой 167,4 тонны, - уточнили в ведомстве.

К слову, за прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения в Донбассе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине продолжается обсуждение возможности получения нового пакета макрофинансовой помощи на один млрд евро, который напрямую связан с программой сотрудничества МВФ. Власти нашей страны вряд ли согласятся с одним из основных требований МВФ о повышении тарифов на газ для населения.