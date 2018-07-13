Надежда Савченко может выйти на свободу

Украинские служители Фемиды считают, что адвокаты Савченко намеренно затягивают дела для его окончательного закрытия. В частности, они применяют практиу отводов судей, прокуроров, неявка защитников Савченко в суд, и как следствие, их смена, предоставление дополнительного времени на ознакомление с материалами дела и прочее.

"Савченко сообщала о прибытии защитников до 13 часов и они не появились. Это затягивание процесса рассмотрения данного ходатайства", - добавляет главный прокурор делу экс-нардепа.

Напомним, что Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срок содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня. Надежду обвиняют в государственной измене и подготовки теракта с целью свержения существующего режима.

Как сообщалось в "УРА-Информ", адвокаты заключенного нардера Надежды Савченко не явились на суд о продлении меры пресечения.