09:15 13.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На территории Украины сохранится теплая и местами дождливая погода - ФОТО

Сегодня в пятницу 13 июля на территории всех областей Украины ожидаются дожди, без осадков только на востоке и местами на юге, температура воздуха поднимется до +33.

На территории Украины сохранится теплая и местами дождливая погода - ФОТО

Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по прогнозам украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +23 до +27. На севере также пройдут грозовые дожди, днем от +25 до +29, в от +25 до +32. На востоке без осадков, дневная температура от +30 до +33. На юге дожди пройдут только в Одесской и Николаевской областях, днем от +31 до +33, в Крыму до +33.

В свою очередь в украинской столице, днем ожидаются дожди с грозами, температура днем от +25 до +27, ночью от +17 до +19. Ветер западный, 5-10 м/с.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 200 человек погибли в результате наводнений на западе Японии. По состоянию на четверг 5600 человек из 16 префектур, расположенных вокруг Окаямы и Хиросимы, находятся в эвакуационных центрах.


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