Индус обрезал ногти, которые отращивал 66 лет

История необычного мирового рекорда облетела все индийские СМИ. Он начал отращивать их с 16 лет. На него повлиял случай в школе: когда одноклассник Шридхара сломал длинный ноготь учителя, преподаватель сказал юношам, что они никогда не поймут ценность ногтя. Индиец принял это как вызов.

Мужчина постоянно боялся сломать их во сне, поэтому просыпался раз в полтора часа, чтобы перевернуть руку. Кроме того, под весом ногтей он повредил левую кисть: мужчина не может расправить пальцы и вынужден теперь держать ладонь закрытой.

Будут ли ему делать операцию неизвестно, ведь в случае, если он попытается пошевелить кисто руки, она попросту может сломаться из-за закостенелости конечности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Южной Кореи велодорожка попала в Книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный аналог подобного рода инфраструктуры альтернативного транспорта во всем мире.