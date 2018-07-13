15:41 13.07.2018 | Общество | Новости
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Гигантский воздушный шар "малыш Трамп" запустили в Лондоне - ФОТО, ВИДЕО

В пятницу, 13 июля, в центре Лондона активисты запустили шестиметровый воздушный шар, на котором американский лидер изображен в образе младенца в подгузнике, в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа.

Гигантский воздушный шар

Об этом сообщают британские СМИ. 

Как отмечается, "малыш Трамп" поднялся в воздух с площади возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. Шар удерживали шар на веревке примерно в 15 метрах над землей.

Известно, что для того чтобы запустить надувную фигуру, жители британской столицы собрали более 21 тысячи долларов. Примечательно, что такую инициативу поддержал мэр Лондона Садик Хан.

Организаторы акции считают Трампа большим раздражительным ребенком с хрупким эго, который в то же время является расистом и демагогом и представляет угрозу для женщин, мигрантов и меньшинств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный российский карикатурист Сергей Елкин в новой картинке изобразил президента США Дональда Трампа, который во время телефонного разговора пригласил главу РФ Владимира Путина в Америку.


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