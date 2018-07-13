Генерал рассказал, сколько получают бойцы на передовой

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью газете "Высокий замок".

По его словам, это недостаточные деньги за риск жизнью. Однако зарплаты военных зависят от экономической ситуации в государстве. Государство платит своим защитникам сейчас столько, сколько может.

По словам генерал-лейтента, такую сумму бойцам платят не так давно, а раньше зарплаты были еще меньше.

"Основная мотивация украинских бойцов – не деньги. Таких, кто идет в армию ради денег, здесь презрительно называют гастарбайтерами", – добавил Наев.

Напомним, ранее "УРА-Информ" сообщал, что Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что украинские военнослужащие на передовой на оккупированном Донбассе получают не меньше 20 тысяч гривен в месяц.