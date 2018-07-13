Досадный факап: За провокациями против ФФУ стоят днепропетровские юристы Куприенко и Строценко

Сегодня компания, которая все это время стояла за травлей ФФУ, взламывала месенджеры, придумывала и тиражировали в СМИ фейки, под натиском журналистов и разоблачений, была вынуждена вскрыть свое имя.
"Спалила контору", в прямом смысле этого слова, некая глава PR-департамента Ирина Ковальчук. От своего имени и имени компании, в которой она работает - Underdog The UnLawyers – девушка выложила в сеть документы, https://hyser.com.ua/ru/important/330763-zhurnalisty-11pol1uchili-fejk1o1vye-temnyki-s-prosboj-napisat-o-korruptsii-v-ffu которые ранее боты рассылали СМИ с предложением подготовить по ним очередной дискредитирующий ФФУ материал.
Интересен тот факт, что Ирина Ковальчук оперирует данными якобы со взломанных почт функционеров Федерации футбола Украины и по-прежнему пытается убедить аудиторию в их правдивости. Аргументы Ковальчук строятся на том, что IP-адреса взломанных ящиков находятся в Киеве, а также на переписках, которые ведут между собой люди, не работающие в тех компания и на тех должностях, которые им приписаны в слитых "темныках".
Компания Underdog The UnLawyers зарегистрирована в Днепре. Ее основателями указаны Алексей Куприенко и Роман Строценко. Оба также зарегистрированы в Днепропетровской области. https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=23261717&tb=file
Underdog The UnLawyers
Что известно об основателях Underdog?
Алексея Куприенко СМИ называют другом экс-судьи http://ura-inform.com/ru/politics/2014/04/17/v-kieve-potrebovali-rassledovat-skhemy-rejdera-semi-janukovicha Артура Емельянова. Связывает их якобы общая юридическая практика на протяжении более, чем 10 лет.
Также, утверждается, что Куприенко был близок к "семье Януковича" и, в частности, помогал в организации рейдерских схем бизнеса у тех, кто неприглянулся Александру Януковичу. Также, по утверждени "Ура-Информ" Куприенко имел отношение к приватизации злосчастного "Межигорья".
О Романе Строценко известно меньше. В сети можно отыскать информацию, что в качестве юриста он защищал интересы банка олигарха Ярославского - "УкрСибБанка". https://112.ua/obshchestvo/sudebnoe-zasedanie-po-delu-ukrsibbanka-protiv-polyakova-i-svyatasha-ne-sostoyalos-iz-za-bolezni-sudi-183763.html
Сегодня же он активный участник разных тренингов и семинаров, на которых учил публику "политическому консалтингу", "троллингу" и "сбору компромата".
P.S. Теперь, когда все карты вскрыты и уши выставлены, осталось выяснить, в какую сумму братьям Суркисам влетел реализованный против ФФУ заказ.
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