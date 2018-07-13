Досадный факап: За провокациями против ФФУ стоят днепропетровские юристы Куприенко и Строценко

"Спалила контору", в прямом смысле этого слова, некая глава PR-департамента Ирина Ковальчук. От своего имени и имени компании, в которой она работает - Underdog The UnLawyers – девушка выложила в сеть документы, https://hyser.com.ua/ru/important/330763-zhurnalisty-11pol1uchili-fejk1o1vye-temnyki-s-prosboj-napisat-o-korruptsii-v-ffu которые ранее боты рассылали СМИ с предложением подготовить по ним очередной дискредитирующий ФФУ материал.

Интересен тот факт, что Ирина Ковальчук оперирует данными якобы со взломанных почт функционеров Федерации футбола Украины и по-прежнему пытается убедить аудиторию в их правдивости. Аргументы Ковальчук строятся на том, что IP-адреса взломанных ящиков находятся в Киеве, а также на переписках, которые ведут между собой люди, не работающие в тех компания и на тех должностях, которые им приписаны в слитых "темныках".

Компания Underdog The UnLawyers зарегистрирована в Днепре. Ее основателями указаны Алексей Куприенко и Роман Строценко. Оба также зарегистрированы в Днепропетровской области. https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=23261717&tb=file

Underdog The UnLawyers https://www.facebook.com/UnderdogTheUnLawyers/ позиционирует себя, как агентство для решения любых проблем и задач заказчика. Работают они с помощью взломов личных мессенджеров, почт и профилей в социальных сетях. Своим заказчикам, компания обещает напугать клиента, задавить морально и юридически. Также среди услуг Underdog организация акции и пикетов. (сейчас как раз такой же проходит под стенами НАПК против главы ФФУ Павелка, а информация о нем аномально тиражируется в СМИ второй день подряд) http://www.aif.ua/opinion/aktivisty_trebuyut_ot_napk_privlecheniya_glavy_ffu_pavelko_k_otvetstvennosti

Что известно об основателях Underdog?

Алексея Куприенко СМИ называют другом экс-судьи http://ura-inform.com/ru/politics/2014/04/17/v-kieve-potrebovali-rassledovat-skhemy-rejdera-semi-janukovicha Артура Емельянова. Связывает их якобы общая юридическая практика на протяжении более, чем 10 лет.

Также, утверждается, что Куприенко был близок к "семье Януковича" и, в частности, помогал в организации рейдерских схем бизнеса у тех, кто неприглянулся Александру Януковичу. Также, по утверждени "Ура-Информ" Куприенко имел отношение к приватизации злосчастного "Межигорья".

О Романе Строценко известно меньше. В сети можно отыскать информацию, что в качестве юриста он защищал интересы банка олигарха Ярославского - "УкрСибБанка". https://112.ua/obshchestvo/sudebnoe-zasedanie-po-delu-ukrsibbanka-protiv-polyakova-i-svyatasha-ne-sostoyalos-iz-za-bolezni-sudi-183763.html

Сегодня же он активный участник разных тренингов и семинаров, на которых учил публику "политическому консалтингу", "троллингу" и "сбору компромата".

P.S. Теперь, когда все карты вскрыты и уши выставлены, осталось выяснить, в какую сумму братьям Суркисам влетел реализованный против ФФУ заказ.