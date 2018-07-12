14:31 12.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В центре Киева отметят день рождения Сенцова

В Киеве готовятся отметить день рождения Олега Сенцова.

В центре Киева отметят день рождения Сенцова

Об этом сообщают на странице "Save Oleg Sentsov" в фейсбуке.

День рождения Олега Сенцова 13 июля готовятся отметить флешмобом, который пройдет в Киеве и иных городах мира.

Для участия в акции нужно распечатать фотографию Сенцова, сфотографировать ее на фоне достопримечательности и разместить в социальных сетях.

Олег Сенцов – режиссер и автор сценариев был задержан весной 2014 года российскими правоохранительным органами на территории Крыма. Ему инкриминировали подготовку террористических актов.

В августе 2015 года приговорён к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы и проведении террористических актов на территории Крыма. Сенцов себя виновным не признал. В Украине его считают политзаключенным.

Как сообщал "УРА-Информ", в столице Португалии украинцы провели акцию с требованиями освобождения украинских политзаключенных из российских тюрем.


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