Укрзализныця удвоила пассажирские перевозки в Европу - ФОТО

Об этом написал исполняющий обязанности председателя правления компании Евгений Кравцов на своей Facebook-странице .

По словам чиновника, поезда в Варшаву и Перемышля загружены практически на 90 процентов.

За второе полугодие прошлого года из стран ЕС в Украину было перевезено 47 тыс. Пассажиров. Из Украины в Европу по железной дороге путешествовала 81 тыс. пассажиров.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав компании входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", теперь каждый пассажи "Укрзализныци" при покупке билетов онлайн сможет видеть, есть ли в вагоне кондиционер. В ведомстве разъяснили, что новая опция дает возможность пассажирам выбрать вагон с кондиционером.