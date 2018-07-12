16:54 12.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Судья обвинил защиту Савченко в злоупотреблении правами

Судья Шевченковского райсуда Киева Евгений Мартынов заявил, что защита народного депутата Надежды Савченко злоупотребляет правом на отводы. Такое подозрение прозвучало в зале суда, передают украинские СМИ.

Судья обвинил защиту Савченко в злоупотреблении правами

Сообщается, что адвокаты решили в третий раз заявить отвод судье и отвод секретарю. В частности, мотивируя тем, что секретарь не уведомила адвокатов о начале судебного заседания.

При этом, судья подчеркнул, что все стороны были надлежащим образом предупреждены.

В ходе заседания мать Надежды Савченко обвинила судью в нечестности и, упав на колени, пыталась продолжить речь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  Народный депутат Украины Надежда  Савченко подозревается в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады, подготовке переворота и покушении на высшее руководство страны.


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