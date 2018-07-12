Минздрав внес правки в форму декларации с врачом

Как сказано в приказе, новая форма предусматривает исключение и необходимость для пациента указывать адрес регистрации, поскольку выбор осуществляется в независимости от места прописки.

Также, врач или регистратор уже не должен изготовлять и хранить копии документов, которые предоставляет пациент.

Такие декларации будут действовать с начала кампании и до первого января 2020 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Ульяна Супрун объявила о начале действия программы бесплатной вакцинации от кори взрослых, относящихся к группам риска. К группам риска, которые могут получить прививку бесплатно, в. о. министра причислила государственных работников.