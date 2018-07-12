17:27 12.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более половины украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным

Более половины украинцев (61%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным, при этом русский должен свободно использоваться во всех сферах жизни.

Более половины украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным

Об этом свидетельствует опрос, который провела социологическая группа "Рейтинг".

Так, согласно результатам соцопроса, 17% респондентов считают, что русскому языку необходимо предоставить статус официального в отдельных регионах и сохранить при этом государственный статус украинского.

19% опрошенных высказались за возможность государственного статуса как украинского, так и русского языков. По данным опроса, наибольшее количество сторонников предоставления русскому языку определенного статуса – на юге и востоке Украины. В то же время даже в этих регионах количество тех, кто выступает за сохранение статуса-кво государственного языка – 40-45%.

Социологический опрос был проведен с 22 июня по 5 июля 2018 года. Исследование охватило все население Украины от 18 лет, репрезентативность была представлена ​​по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Было опрошено 3200 респондентов.


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