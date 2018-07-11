09:30 11.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Высший совет правосудия одобрил отставку 12 судей

Высший совет правосудия принял решение об увольнении 12 судей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Высший совет правосудия одобрил отставку 12 судей

Отмечается, что такое решение было принято из-за подачи заявлений об отставке. В список отстраненных от должности попали:

- Власова Светлана - с должности судьи хозяйственного суда Одесской области;

- Григоренко Николай - с должности судьи апелляционного суда Ровенской области;

- Колод Лариса - с должности судьи Приднепровского районного суда города Черкассы;

- Прокопчук Антонина - с должности судьи Винницкого городского суда Винницкой области;

- Сабадаха Бронислав - с должности судьи Косовского районного суда Ивано-Франковской области;

- Сериков Елена - с должности судьи Дружковского городского суда Донецкой области;

- Янко Богдан - с должности судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области;

- Чернобривка Юрий - с должности судьи апелляционного суда Луганской области;

- Кононенко Александр - с должности судьи Днепропетровского окружного административного суда;

- Куцоконя Юрий - с должности судьи Ровенского городского суда Ровенской области;

- Слободян Олег - с должности судьи Козятинского горрайонного суда Винницкой области;

- Стеценко Олег - с должности судьи Одесского окружного административного суда.

Кроме того, по собственному желанию были уволены:

- Болобан Валентина - с должности судьи Обуховского районного суда Киевской области;

- Супрун Галина - с должности судьи Подольского районного суда города Киева.

Стоит добавить, что ВСП отложил рассмотрение вопроса по освобождению Загороднюка Владимира с должности судьи Приморского районного суда города Одессы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве полиция задержала судью Окружного административного суда города. Взяточник был задержано при получении первого "транша" в сумме двух тысяч долларов. В настоящее время прокурорами САП решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении и направлении в Высший совет правосудия представления об отстранении от должности.


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