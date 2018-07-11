14:15 11.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Владельцы автомобилей на "евроблях" сказали, когда перестанут блокировать центр Киева

Владельцы авто с иностранной регистрации, которые заблокировали центр украинской столицы в районе правительственного квартала, озвучили условия прекращения акций протеста.

Владельцы автомобилей на

Требование первое - отменить постановление Кабмина, которое открыло доступ полицейским в базу данных таможенников "Инспектор-2006". По словам руководителя организации "АвтоЕвроСила" Олега Ярошевича, это постановление дает возможность "репрессировать" авто на еврономерах по всей территории Украины и практически парализовать всю работу таможен.

Требование второе - принятие законодательных актов для облегчения растаможки и снижение акциза для таких авто.

Автомобилисты сообщили, что акция бессрочная и блокировка будет проводиться только в правительственном квартале.

Как сообщал "УРА-Информ", 11 июля владельцы автомобилей на европейских номерах заблокировали проезд в правительственном квартале столицы, начав акцию против таможенных ограничений.


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