11:50 11.07.2018 | Общество | Новости
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Вещество "Новичок" сохраняет свои свойства до 50 лет

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу рассказал, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" может сохранять свои токсичные свойства до 50 лет.

Вещество

Об этом сообщает издание Sky News.

По словам Басу, если вещество будет находится в закрытом доступе, то его свойства могут хранится на протяжении 50 лет.

Кроме того, главный врач Великобритании Салли Девис призвала жителей городов Эймсбери и Солсбери не трогать посторонние предметы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в британском Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание по меньшей мере один человек. Инцидент произошел в 300 метрах от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.


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