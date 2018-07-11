Вещество "Новичок" сохраняет свои свойства до 50 лет

Об этом сообщает издание Sky News.

По словам Басу, если вещество будет находится в закрытом доступе, то его свойства могут хранится на протяжении 50 лет.

Кроме того, главный врач Великобритании Салли Девис призвала жителей городов Эймсбери и Солсбери не трогать посторонние предметы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в британском Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание по меньшей мере один человек. Инцидент произошел в 300 метрах от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.