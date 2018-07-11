08:54 11.07.2018 | Общество | Новости
100198549:nastya

В Беларусе планируют запретить георгиевские ленты

В Беларуси предложили запретить "георгиевские" ленты. Соответствующая петиция появилась на сайте petitions.bу.

В Беларусе планируют запретить георгиевские ленты

Автор петиции считает, что "георгиевская" лента стала символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма, и ее использование угрожает территориальной целостности Беларуси.

Для предотвращения угрозы предлагается ввести административную ответственность за пропаганду ленточек на территории страны. В том числе автор хочет запретить изготавливать, публично демонстрировать, носить и распространять такие ленты в Беларуси.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", закон о запрете георгиевских лент будет подписан, как только документ поступит из Верховной Рады президенту. Он необходим, поскольку на сегодняшний день георгиевские ленты в Украине являются символом российской агрессии.


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