В Беларусе планируют запретить георгиевские ленты

Автор петиции считает, что "георгиевская" лента стала символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма, и ее использование угрожает территориальной целостности Беларуси.

Для предотвращения угрозы предлагается ввести административную ответственность за пропаганду ленточек на территории страны. В том числе автор хочет запретить изготавливать, публично демонстрировать, носить и распространять такие ленты в Беларуси.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", закон о запрете георгиевских лент будет подписан, как только документ поступит из Верховной Рады президенту. Он необходим, поскольку на сегодняшний день георгиевские ленты в Украине являются символом российской агрессии.