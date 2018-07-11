03:00 11.07.2018 | Общество | Новости
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В Африке закончилась последняя война ХХ века

Президент Эритреи Исайяс Афеверки и глава правительства Эфиопии Абий Ахмед впервые за последние 20 лет подписали договор об окончании многлетней и кровавой войны. 

В Африке закончилась последняя война ХХ века

Об этом у себя в Twitter сообщил эритрейский министр информации Йемане Мескель. 

Сообщается, что лидеры обеих государств договорились проявлять обоюдные усилия в углублении тесного сотрудничества в сферах политики, экономики, культуры и безопасности. В послевоенный период планируется восстановить транспортные, торговые и телекоммуникационные связи; возобновлены дипломатические связи

"Будет решен приграничный вопрос. Обе страны будут работать вместе, чтобы гарантировать региональный мир, развитие и сотрудничество", - добавил в своем месседже Мескель.

Стоит напомнить, что в 1998 году конфликт между двумя государствами привел к самой кровопролитной войне между двумя странами в Африке, жертвами которой за два года активных боевых действий стали десятки тысяч человек с обеих сторон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина и Анкара подписали меморандум о поставках беспилотных авиакомплексов. 


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