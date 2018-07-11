Украина занимает 70 место по индексу счастья в мире

Сообщается, что в этом году Украине удалось обогнать Болгарию, Румынию и Македонию.

Напомним, что Международный индекс счастья это показатель, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира, который был предложен Фондом новой экономики в июле 2006 года.

Для сравнения уровня жизни в разных странах используются значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти индексы не всегда могут отразить реальное положение вещей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина вошла в десятку лидеров всемирного рейтингового списка среди самых миролюбивых государств мира, обогнав Российскую Федерацию, которая оккупировала ее территории.