Украина занимает 70 место по индексу счастья в мире

Украина по индексу счатья обогнала большинство стран Восточной Европы, улучшив на половину свой прошлогодний результат. Об этом говорится в докладе World Happiness Report 2018.
Сообщается, что в этом году Украине удалось обогнать Болгарию, Румынию и Македонию.
Напомним, что Международный индекс счастья это показатель, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира, который был предложен Фондом новой экономики в июле 2006 года.
Для сравнения уровня жизни в разных странах используются значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти индексы не всегда могут отразить реальное положение вещей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина вошла в десятку лидеров всемирного рейтингового списка среди самых миролюбивых государств мира, обогнав Российскую Федерацию, которая оккупировала ее территории.