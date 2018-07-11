04:00 11.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стал известен рейтинг крупнейших налогоплательщиков в городе Киеве - ФОТО

Киев остается наибольшим налогополучателем доходов от юридических лиц. Об этом передает пресс-служба ГФС. 

Стал известен рейтинг крупнейших налогоплательщиков в городе Киеве - ФОТО

"Золотую" тройку на этот раз возглавили: Международный аэропорт "Борисполь", "Юго-Западная Железная дорога" и "Мироновский хлебопродукт" 

Почетную десятку крупных производителей и предприятий занимают: "Чернобыльская АЭС", "Фора", "АТБ-маркет", "Кока-Кола", "Росава", "Киевский картонно-бумажный комбинат", "НПП" Аэротехника-МЛТ".

Напомним, что за январь-июнь 2017 года от налогоплательщиков Киевской области в государственный бюджет поступило 3,8 млрд гривен. Это на 39 процентов больше аналогичного периода предыдущего года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины. 


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