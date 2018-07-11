Скромные фискалы в Ницце: как празднуют дни рождения по-винницки

Все дело в том, что год назад высшее руководство Государственной фискальной службы Украины с размахом отпраздновало день рождения начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского. При этом, празднование происходило не на родине Премьер-министра и Президента Украины, а в городе Ницца на юго-востоке Франции.

Празднование попало в объектив одного из активистов антикоррупционной организации, который отдыхал в соседнем кафе.

Среди участников празднования в одном из самых дорогих ресторанов города были замечены и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан и начальник управления аудита ГУ ГФС в Винницкой области Татьяна Андреяшкина.

Празднование происходило еще 13 августа 2017 года. Именно в этот день, если верить сайту ГФС в Винницкой области, родился Руслан Осмоловский.

Появление в городе компании из 11 человек, в которой находились Осмоловський и Продан, для жителей Ниццы не осталось незамеченным. Способ времяпрепровождения, с покупкой дорогих аксессуаров и дорогой одежды, аренды элитных машин, посещением дорогих бутиков не могли не привлечь внимание жителей Ниццы.

Никто не мог узнать в них ни известных кинозвезд, ни известных бизнесменов, но их поведение свидетельствовало о принадлежности к очень состоятельным людям. Впоследствии украинцы в одном из участников постоянных шумных выходов в свет узнали Мирослава Продана, а затем установили и личность Руслана Осмоловского.

По свидетельствам очевидцев, только за ужин в день рождения Руслана Осмоловского, который именинник со своими гостями отпраздновал в ресторане "Boccaccio", он заплатил наличными 15 780 евро. Также не менее 500 евро Руслан Осмоловський оставил в качестве чаевых официантам, которые обслуживали их стол.

Также было установлено, что в компании с Проданом и Осмоловським были жена главы ДФС Украины Людмила Продан, Лариса и Людмила Осмоловская, Игорь и Оксана Скоромные, Илья и Татьяна Андреяшкини, Иван Немировский и Владимир Кожуховский.

В качестве подтверждения активисты общественной организации "Честное Слово" получили ряд фото и видео файлов, на которых зафиксировано пребывание указанной компании в ресторане "Boccaccio".

При этом, активисты заявляют, что что каждый может праздновать свой день рождения так как ему нравится. Но празднование дня рождения государственным служащим с размахом кинозвезды вызывает не просто удивление, а подозрение в том, что человек тратит гораздо больше, чем зарабатывает.

Также вчера из украинских СМИ мы увидели информацию о том, что у должностных лиц ГУ ДФС в Винницкой области проводились обыски. Их подозревают в злоупотреблении властью с целью незаконного обогащения, а также коррупционных связях с винницкими бизнесменами, среди которых и гости начальника ГУ ДФС в Винницкой области Руслана Осмоловського на дне рождении в Ницце: Игорь Александрович Скоромный, владелец ЧП "Фирма Яско" и депутат Винницкого городского совета Иван Немировский, с которым в Виннице связано много компаний, давний друг Мирослава Продана и Владимира Гройсмана.

Источник: golos.ua