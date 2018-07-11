13:31 11.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Первый американский локомотив для "Укрзализныци" почти готов - ФОТО

Исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов показал фотографии, сделанные в США, на которых продемонстрированы локомотивы, производимые компанией General Electric для Украины.

Первый американский локомотив для

В комментарии под фото на своей странице в Facebook Евгений Кравцов утверждает, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины.

По словам руководителя ведомства, первый локомотив General Electric, изготовленный для украинской железной дороги. Собирают его на заводе в Пенсильвании. В августе морем он отправится в Украину на Крюковский вагоностроительный завод. Там его доукомплектуют.

Кравцов выразил уверенность, что 30 новых локомотивов – это только начало, и уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на трассе Харьков-Симферополь перевернулся грузовой автомобиль. Грузовик был гружен каустической содой. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.


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