Первый американский локомотив для "Укрзализныци" почти готов - ФОТО

В комментарии под фото на своей странице в Facebook Евгений Кравцов утверждает, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины.

По словам руководителя ведомства, первый локомотив General Electric, изготовленный для украинской железной дороги. Собирают его на заводе в Пенсильвании. В августе морем он отправится в Украину на Крюковский вагоностроительный завод. Там его доукомплектуют.

Кравцов выразил уверенность, что 30 новых локомотивов – это только начало, и уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на трассе Харьков-Симферополь перевернулся грузовой автомобиль. Грузовик был гружен каустической содой. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.