07:00 11.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин закрыл доступ к комментариям на своей странице в Facebook

Администраторы официальной страницы Кабинета министров Украины запретили пользователям оставлять отзывы в комментариях о "позитивной" работе правительства. 

Кабмин закрыл доступ к комментариям на своей странице в Facebook

Так, журналист и общественный деятель Василий Апасов предложил рядовым украинским гражданам повторить "подвиг Домагоя" и оценить работу правительственных учреждений страны. Мужчина "вбросил" тему оценки тарифов на коммунальные услуги для населения и сразу же получил под своим постом огромный шквал негодования на эту тему. 

Среди них было достаточно жалоб на работу правительства и Гройсмана, Супрун, Розенко, Реву, Насалика и многих других. Проще было бы назвать, кто не попал в "децимационный" список наших граждан.

"За пару часов флешмоба страницу заполонили отзывы простых Украинцев, которые дали адекватную оценку работе Кабмина и Гройсману лично!", - написал один из постоянных пользователей сети Vasiliy Apasov.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее ФИФА закрыла свой рейтинг в Facebook после флешмоба "Слава Украине!".


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