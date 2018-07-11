Кабмин закрыл доступ к комментариям на своей странице в Facebook

Так, журналист и общественный деятель Василий Апасов предложил рядовым украинским гражданам повторить "подвиг Домагоя" и оценить работу правительственных учреждений страны. Мужчина "вбросил" тему оценки тарифов на коммунальные услуги для населения и сразу же получил под своим постом огромный шквал негодования на эту тему.

Среди них было достаточно жалоб на работу правительства и Гройсмана, Супрун, Розенко, Реву, Насалика и многих других. Проще было бы назвать, кто не попал в "децимационный" список наших граждан.

"За пару часов флешмоба страницу заполонили отзывы простых Украинцев, которые дали адекватную оценку работе Кабмина и Гройсману лично!", - написал один из постоянных пользователей сети Vasiliy Apasov.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее ФИФА закрыла свой рейтинг в Facebook после флешмоба "Слава Украине!".