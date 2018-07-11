Эксклюзив: "За последние 5 лет в Украине качественно вырос уровень предпринимательства", — О. Тимофеев

По его словам, нынешней особенностью является то, что свой бизнес начинают люди в довольно юном возрасте. И основное достижение – не количественное, а качественное увеличение показателей.

"Молодое поколение начинает быть ближе к этой теме. Я говорю о ребятах, которым 16-19 лет. У них появляется желание начать что-то свое. Это очень важно. Они понимают, что не хотят работать где-то на кого-то. Они видят много положительных примеров в интернете, как другие люди преуспевают в чем-то. И они хотят так же. Точно увеличился объем предпринимателей. Самое главное, что увеличился качественный объем предпринимателей. Экономически — это может не сильно расти в процентном соотношении. Но в качественности бизнеса… Мы можем видеть, что в крупных городах-миллионниках появляются компании с хорошим сервисом, хорошим продуктом, хорошим обслуживанием, конкурентностью. Они классно упакованы в интернете. Они приятно выглядят, с ними приятно иметь дело. Поэтому рынок развивается", — отметил О.Тимофеев.